29 novembre 2025

Altare cerca finanziamenti per la riqualificazione della SS. Annunziata: presentata la richiesta alla Regione

Un progetto da 250mila euro che prevede il restyling di cinque appartamenti attualmente inutilizzabili o bisognosi di interventi significativi

Un nuovo passo per la rigenerazione urbana del paese. Il Comune di Altare ha avviato l’iter per ottenere un finanziamento destinato al recupero del complesso della SS. Annunziata, in via Cesio, destinato all’emergenza abitativa.

L’amministrazione ha presentato una richiesta di contributo alla Regione Liguria nell’ambito della programmazione 2024-2026, per un importo di circa 250mila euro. Le risorse serviranno a rimettere a nuovo cinque appartamenti attualmente non utilizzabili o bisognosi di interventi rilevanti.

Il progetto prevede una serie di opere mirate a migliorare sicurezza, comfort ed efficienza degli spazi. Sono in programma la sostituzione dei serramenti, il rifacimento completo dei bagni e l’adeguamento degli impianti idraulico ed elettrico. Interventi considerati essenziali per restituire gli alloggi a piena funzionalità.

"È un passo concreto – spiegano dal Comune – per garantire soluzioni abitative dignitose a chi vive situazioni di fragilità, contribuendo al tempo stesso alla valorizzazione del territorio".

Graziano De Valle

