Andora, salgono a cinque le licenze per il servizio taxi

Il Consiglio comunale, ieri sera, ha approvato il Regolamento comunale per il trasporto di persone mediante servizio pubblico non di linea – Taxi. L’aggiornamento ha determinato l’aumento a cinque (rispetto alle due attuali) del numero delle licenze dei taxi.

L’articolo 5 del Regolamento stabilisce l’assegnazione di una licenza ogni 3.000 abitanti residenti e di un’ulteriore licenza ogni 1.500 posti letto risultanti dalla piattaforma ROSS della Regione Liguria, che registra gli immobili destinati ad affitti brevi.

Proprio tale sistema certifica che Andora dispone di 4.500 posti letto, permettendo l’aggiunta di ulteriori tre licenze.

Inoltre, l’articolo 5 introduce una norma di prospettiva: qualora il numero degli iscritti alla nuova Scuola Superiore di Andora superasse i 150 alunni, si potrà prevedere una licenza taxi aggiuntiva.

“Il regolamento così aggiornato permette ora la pubblicazione di un bando di concorso per l’assegnazione delle licenze– spiega il capogruppo di Maggioranza e consigliere delegato ai Trasporti, Ndricim Aga. – La selezione prevederà anche un colloquio orale, con la verifica della conoscenza delle lingue straniere, del territorio di Andora e dei rudimenti di primo soccorso”.

Il soggetto selezionato sarà, inoltre, tenuto a rispettare quanto indicato nell’articolo 33 del Regolamento.

“Nell’erogazione del servizio dovrà essere disponibile a utilizzare tecnologie innovative, mirate a ridurre i tempi di attesa, collegate ad app in grado di migliorare il servizio al cliente e permettere all’Amministrazione di comprendere quale sia l’uso prevalente di questo tipo di trasporto”, chiarisce il consigliere Aga.

Il Regolamento è stato sottoposto anche al parere della Commissione consultiva comunale, di cui fanno parte rappresentanti delle associazioni di categoria dei tassisti e Assoutenti, che lo hanno considerato in linea con il servizio professionale e con le esigenze della clientela.

Il consigliere con delega ai Trasporti, Ndricim Aga, ha sottolineato: “Questa revisione rende il servizio più adeguato alle necessità dei cittadini e dei turisti, introducendo criteri di selezione chiari e strumenti tecnologici per migliorare l’organizzazione e la qualità del servizio”.