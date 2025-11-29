Alassio, il MusicOpera Festival apre la prima edizione invernale con "Per non vederlo più": concerto dedicato alla Giornata contro la Violenza sulle Donne

Domenica 30 novembre, alle ore 17, presso l’ex chiesa Anglicana di Alassio, si inaugura ufficialmente la Stagione Invernale della prima edizione del MusicOpera Festival, organizzato dall’Associazione MusicOperArtist.

L’evento gode del patrocinio dell’Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio ed è reso possibile grazie al sostegno della Fondazione De Mari, che ha creduto fin da subito nel valore culturale e sociale del progetto.

Il concerto inaugurale, “Per non vederlo più”, è un momento di forte impatto emotivo e civile, dedicato alla Giornata contro la Violenza sulle Donne. Attraverso la potenza evocativa del melodramma, il programma porta in scena – con una selezione di arie tratte dalle pagine più significative del repertorio lirico – le molteplici sfumature della violenza di genere e del femminicidio.

Le voci dei soprani Elena D’Angelo, Laura Dalfino, Stefania Sinatra e del mezzosoprano Silvia Zanardi, accompagnate al pianoforte da Chiara Nicora, guideranno il pubblico in un percorso musicale e narrativo che intreccia musica, poesia e racconto teatrale.

I testi di Gianfranco Galante, affidati alla voce narrante del Maestro Andrea Elena, creeranno un dialogo continuo con la musica: una parola che “respira con lei, si sovrappone, emerge dal silenzio, diventa pensiero e personaggio”.

Il concerto affronta dieci temi centrali del melodramma – Innocenza, Vanità, Sacrificio, Odio, Complicità, Gelosia, Arroganza, Purezza, Ipocrisia – spesso legati, ieri come oggi, a dinamiche di violenza fisica e psicologica. Un percorso che non vuole solo emozionare, ma anche invitare alla riflessione sul tema urgente e drammaticamente attuale del femminicidio.

Durante la serata, il pubblico potrà ammirare anche le opere della scultrice Elisabetta Soresina, in dialogo con il tema e le atmosfere del concerto.

Con questo appuntamento, il MusicOpera Festival inaugura una stagione che unisce musica, arti performative e impegno sociale, in linea con la missione dell’Associazione MusicOperArtist: promuovere cultura e consapevolezza attraverso il linguaggio universale dell’arte.

L’ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti.