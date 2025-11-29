Concerto benefico "Incanto di Natale" a sostegno di UILDM Albenga

Sabato 6 dicembre, alle ore 21.00, presso l’Auditorium San Carlo in Via Roma ad Albenga, si terrà la manifestazione natalizia Incanto di Natale, un evento promosso dalla UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, Sezione di Albenga, con il patrocinio del Comune di Albenga.

Protagonista della serata sarà il Coro Stella Alpina - Ormea, che offrirà al pubblico un concerto ricco di atmosfera, emozioni e tradizione, per celebrare insieme l’attesa del Natale. Un appuntamento speciale per la città, capace di unire musica, solidarietà e comunità.

Il ricavato dell’evento sarà interamente destinato a sostenere le attività della UILDM Albenga, impegnata quotidianamente nel supporto alle persone con distrofie muscolari e alle loro famiglie, attraverso servizi, iniziative e percorsi di inclusione.

"La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questa serata di festa e solidarietà, per condividere un momento musicale unico e contribuire a un progetto sociale di grande valore", spiegano i promotori dell'iniziativa.