Garlenda accende la magia: Borgata Ponte diventa il Villaggio di Babbo Natale tra mercatini e attività per famiglie

Borgata Ponte a Garlenda diventa un piccolo villaggio di Babbo Natale domenica 30 novembre, dalle ore 10 alle 18, con il ritorno dei Mercatini di Natale: un programma di laboratori per grandi e bambini, mercatino e proposte gastronomiche a cura dei commercianti locali, uniti per una giornata organizzata dal Comunale e dalla Pro Loco di Garlenda.

Una giornata dedicata alla magia delle festività, ricca di iniziative per famiglie, bambini e visitatori di ogni età.

La mattinata si aprirà con il laboratorio creativo “Crea il tuo albero”, a cura di Francesca Alai, che si terrà presso la Sala Polifunzionale, dalle 11.00 alle 12.00, e sarà dedicato ai più piccoli. Special guest: Babbo Natale.

Alle 12.00 è previsto il momento più atteso dai bambini: l’arrivo di Babbo Natale, pronto a salutare i piccoli visitatori e a raccogliere le loro letterine.

Nel pomeriggio, spazio alla fantasia con le letture di fiabe “La magia del Natale in biblioteca”, dalle 14.00 alle 16.00. Sempre nel pomeriggio si terrà il laboratorio di scrittura creativa dedicato ai più grandi, “Parole da appendere”, guidato da Consuelo Ielo nei locali della Pro Loco, dalle 14.30 alle 16.30. Prenotazioni ancora aperte.

A chiudere le attività dedicate ai più piccoli, e non solo, la tradizionale tombolata per grandi e piccini, alle 16.30, presso la Sala Polifunzionale, con premi offerti dagli esercenti della Borgata.

Al termine, cioccolata calda, panettone e pandoro per concludere in dolcezza la giornata. Tutti i locali sono riscaldati.

Durante tutta la giornata sarà presente l’intrattenimento musicale a cura di DJ Ferix, che accompagnerà i visitatori tra le bancarelle artigianali e gli stand dedicati ai sapori del territorio.

Per la parte gastronomica saranno attivi gli stand di nuovo bar “Madre – Bar e Cucina”, con cibo e bevande; Croce Bianca – Sezione Garlenda, che proporrà la tradizionale polenta; Bar Pizzeria 500, con trippa e pizza (disponibile su prenotazione).