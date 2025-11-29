Primo soccorso e disostruzione per tutte le età, il 2 dicembre l'incontro "Bimbi Sicuri… e non solo" ad Alassio

Martedì 2 dicembre alle ore 18 presso la biblioteca civica “Renzo Deaglio” di Alassio si svolgerà l'incontro informativo dal titolo“Bimbi Sicuri… e non solo”, dedicato al tema della disostruzione e primo intervento per neonati, bambini e persone di tutte le età.

L’incontro, promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, sarà curato dal Dott. Luca Musella, chinesiologo osteopata D.O., massofisioterapista e BLS-D Instructor, e offrirà un approfondimento pratico e informativo sulle manovre di disostruzione e sul primo intervento in caso di emergenza, rivolto a genitori, insegnanti e a tutta la cittadinanza. L’iniziativa si svolge in collaborazione con la Croce Bianca – sezione di Alassio, da sempre impegnata nella diffusione della cultura del soccorso.

“Poter offrire sicurezza ai propri figli e alle persone di tutte le età che si trovano in situazione di emergenza – dichiara l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, dott.ssa Loretta Zavaroni - è un dovere e un bisogno sentito dalla collettività. Conoscere le manovre corrette che possono essere utili in caso di emergenza può realmente salvare una vita, e per questo invito tutta la cittadinanza a prendere parte a questo appuntamento informativo di grande utilità e rilevanza sociale per il quale ringrazio sentitamente il Dott. Luca Musella e la Croce Bianca di Alassio”.

Ingresso libero.