Torna il Presepe di Adelasia, la tradizione che incanta Ferrania

C’è un luogo, nel cuore della valle cairese, in cui la magia del Natale prende vita ogni anno trasformandosi in un racconto fatto di luci, suoni e piccoli gesti. È il Presepe di Adelasia, uno degli appuntamenti più attesi della stagione natalizia, ospitato come sempre nella cornice unica dell’Abbazia dei Santi Pietro e Paolo, nel suggestivo Borgo di Ferrania.

L’edizione 2025–2026, in programma dal 30 novembre 2025 al 18 gennaio 2026, promette di sorprendere come sempre residenti e visitatori. Oltre 300 statuine, scenografie animate, giochi d’acqua e di luce, rumori e suoni del villaggio ricreati nei minimi dettagli: un viaggio immersivo pensato per restituire non solo l’atmosfera del Natale, ma anche quella del Parco dell’Adelasia, con i suoi animali e i suoi paesaggi.

Il presepe, realizzato in collaborazione con l’Associazione Presepistica tra Mole e Lanterna e con il patrocinio della Città di Cairo Montenotte, è un lavoro artigianale paziente e minuzioso, frutto della passione di volontari che ogni anno aggiungono nuovi elementi, arricchiscono le scenografie e rendono più vivido quel microcosmo che, da tempo, è diventato una tradizione identitaria per tutta la comunità.

L’abbazia, con le sue pietre antiche e la sacralità discreta del luogo, funge da cornice perfetta: entrare negli spazi espositivi significa tornare bambini, lasciarsi sorprendere da mulini che girano davvero, pastori che si muovono come sospinti dal vento, piccoli corsi d’acqua che scorrono tra rocce e minuscoli sentieri.

L’esposizione sarà aperta tutti i giorni dalle 16:30 alle 18:30, con ingresso libero, una scelta che ribadisce la volontà di rendere il presepe un patrimonio condiviso, accessibile e capace di parlare a tutti.

In un’epoca frenetica, il Presepe di Adelasia rappresenta una pausa, un ritorno alle radici, un invito a riscoprire la lentezza e l’incanto delle tradizioni. E Ferrania, anche quest’anno, è pronta ad accogliere chiunque voglia lasciarsi emozionare.