Torna il Presepe di Adelasia, la tradizione che incanta Ferrania

Dal 30 dicembre al 18 gennaio nell'Abbazia dei Santi Pietro e Paolo

C’è un luogo, nel cuore della valle cairese, in cui la magia del Natale prende vita ogni anno trasformandosi in un racconto fatto di luci, suoni e piccoli gesti. È il Presepe di Adelasia, uno degli appuntamenti più attesi della stagione natalizia, ospitato come sempre nella cornice unica dell’Abbazia dei Santi Pietro e Paolo, nel suggestivo Borgo di Ferrania.

L’edizione 2025–2026, in programma dal 30 novembre 2025 al 18 gennaio 2026, promette di sorprendere come sempre residenti e visitatori. Oltre 300 statuine, scenografie animate, giochi d’acqua e di luce, rumori e suoni del villaggio ricreati nei minimi dettagli: un viaggio immersivo pensato per restituire non solo l’atmosfera del Natale, ma anche quella del Parco dell’Adelasia, con i suoi animali e i suoi paesaggi.

Il presepe, realizzato in collaborazione con l’Associazione Presepistica tra Mole e Lanterna e con il patrocinio della Città di Cairo Montenotte, è un lavoro artigianale paziente e minuzioso, frutto della passione di volontari che ogni anno aggiungono nuovi elementi, arricchiscono le scenografie e rendono più vivido quel microcosmo che, da tempo, è diventato una tradizione identitaria per tutta la comunità.

L’abbazia, con le sue pietre antiche e la sacralità discreta del luogo, funge da cornice perfetta: entrare negli spazi espositivi significa tornare bambini, lasciarsi sorprendere da mulini che girano davvero, pastori che si muovono come sospinti dal vento, piccoli corsi d’acqua che scorrono tra rocce e minuscoli sentieri.

L’esposizione sarà aperta tutti i giorni dalle 16:30 alle 18:30, con ingresso libero, una scelta che ribadisce la volontà di rendere il presepe un patrimonio condiviso, accessibile e capace di parlare a tutti.

In un’epoca frenetica, il Presepe di Adelasia rappresenta una pausa, un ritorno alle radici, un invito a riscoprire la lentezza e l’incanto delle tradizioni. E Ferrania, anche quest’anno, è pronta ad accogliere chiunque voglia lasciarsi emozionare.

Graziano De Valle

