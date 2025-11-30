Alassio (SV): Villa della Pergola entra nell’élite dell’ospitalità italiana

Un nuovo, prestigioso traguardo illumina Villa della Pergola, il raffinato eden affacciato sul mare di Alassio: il relais è stato infatti inserito tra i 50 migliori hotel italiani dell’anno ai Travel + Leisure Italy’s Best Awards 2025, unico rappresentante della Liguria in questa esclusiva selezione. Un riconoscimento che celebra l’eccellenza dell’ospitalità e aggiunge ulteriore lustro a un luogo già considerato un gioiello di charme e autenticità.

La premiazione si è svolta lo scorso 24 novembre nello scenografico Salone Ritz del The St. Regis Rome, alla presenza dei protagonisti dell’hôtellerie italiana. A presentare la serata, Francesca Romana Barberini e Federico De Cesare Viola, direttore di Travel + Leisure Italia. In un parterre che comprendeva icone dell’ospitalità come l’Aman Venice, il Cipriani, Borgo Egnazia, il San Pietro di Positano, Villa d’Este e il Passalacqua, il nome di Villa della Pergola ha brillato per unicità e autorevolezza.

La selezione dei migliori 50 hotel è stata effettuata dalle redazioni italiana e statunitense della rivista, che hanno valutato qualità dell’esperienza, architettura, design, eccellenza del servizio, valore dell’offerta gastronomica, programmi wellness e impegno in materia di sostenibilità. «Siamo entusiasti di questa prima edizione – ha dichiarato Jacqui Gifford, Editor in Chief USA – e non vedo l’ora di visitare di persona queste magnifiche realtà».

Già definita “esempio straordinario di tutela e valorizzazione del patrimonio”, Villa della Pergola conferma la propria vocazione a un’accoglienza raffinata, intima e profondamente legata al territorio. «Questo premio valorizza un lavoro ventennale – afferma Alessandra Ricci – fondato sull’amore per Alassio, sulla cura della storia e sulla salvaguardia del paesaggio». Nel 2026 cadrà infatti il ventennale del salvataggio della Villa da una possibile speculazione edilizia, un anniversario che coincide con un nuovo successo: l’ingresso dei Giardini di Villa della Pergola tra i Partner Garden della Royal Horticultural Society, presieduta da Re Carlo III.

Un riconoscimento che sottolinea il ruolo della dimora nell’evoluzione di un turismo sempre più responsabile, attento a realtà indipendenti e a esperienze autentiche capaci di raccontare l’anima dei luoghi.

Le celebrazioni proseguono anche sul fronte gastronomico. Il Ristorante Nove, guidato dal giovane chef Antonio Romano, ha confermato per il 2026 la sua stella Michelin durante la cerimonia al Teatro Regio di Parma, mantenendo così uno dei più ambiti riconoscimenti al mondo per il sesto anno consecutivo.

Alle conferme si aggiungono altri importanti risultati: le due forchette nella guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso e la Corona Radiosa del Golosario, che lo incorona miglior ristorante dell’anno. Merito di una cucina contemporanea, elegante e radicata nel territorio, e del lavoro sinergico della brigata, insieme al servizio di sala guidato da Francesca Ricci.

Villa della Pergola e il suo Nove continuano così a raccontare, con stile inconfondibile, la storia di un’eccellenza italiana che guarda al futuro senza dimenticare le sue radici.