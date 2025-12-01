Albenga, lite familiare degenera: coppia ferita con arma da taglio

Pomeriggio di tensione in via Trieste ad Albenga, dove una violenta lite tra due conviventi è sfociata nel ferimento di entrambi con un’arma da taglio.

L’allarme è scattato intorno alle 17, quando i militi della Croce Bianca e il personale dell'automedica sono intervenuti in un’abitazione trovando l’uomo e la donna con varie ferite.

I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto e medicato i due feriti, che sono stati successivamente accompagnati presso la caserma dei carabinieri per ulteriori accertamenti e per consentire ai militari di ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio e stabilire eventuali responsabilità.