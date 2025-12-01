Sicurezza a Savona, il Pd replica ad Invernizzi: "Ma dove vive? Si rivolga al Presidente del Consiglio, capo del suo partito, che dopo tante promesse deve decidersi a mettere risorse"

"L’Amministrazione comunale di Savona, oltre a fare un lavoro di coinvolgimento della comunità locale per riportare vita e presidio sociale attraverso la presenza nei vari luoghi della città (iniziative, manifestazioni, attrezzature per lo sport libero all'aperto...) ha aumentato gli agenti di Polizia locale, ha implementato gli impianti di videosorveglianza e collabora con le forze dell’ordine perché venga assicurato un maggiore controllo nelle zone critiche della città - continuano gli esponenti dem - Carabinieri e Polizia di Stato stanno lavorando in modo molto attivo e scrupoloso: il problema sono le risorse. Il Governo non ne sta mettendo".