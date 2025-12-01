A Loano tornano le "Stelle di Natale" Ail che aiutano la ricerca scientifica

Tornano anche quest'anno le “Stelle di Natale” di Ail, che sostengono la ricerca contro leucemia, linfomi e mieloma.

A Loano le “Stelle di Natale” Ail saranno in vendita presso le Amministrazioni Michero, in via Aurelia 348, dal 5 all'8 dicembre dalle 9 alle 19.

Era il 1989 quando, grazie all'intuizione della presidente di Ail di Reggio Calabria, furono vendute le prime 500 Stelle di Natale per acquistare dei macchinari necessari all’ematologia locale. L’idea fu riconosciuta e apprezzata e quattro anni più tardi scesero in piazza anche le altre sezioni Ail.

“Oggi grazie alle nostre buone stelle, con un contributo minimo di 15 euro potrai finanziare la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti ematologici in tutto il Paese. In molti stand troverai anche i Sogni di Cioccolato Ail, una stella di cioccolato, disponibili con una donazione minima di 15 euro”.

I numeri delle “Stelle di Natale” raccontano di “un impegno continuo e di una grande fiducia da parte delle persone, che ci hanno portato a distribuire dal 1989 ad oggi oltre 16,5 milioni di piantine e raccogliere oltre 203,5 milioni di euro. Un prezioso supporto per consentire alla ricerca di crescere e per offrire servizi migliori e sempre più capillari a pazienti e caregiver. Anno dopo anno Ail è cresciuta grazie al generoso contributo di tanti sostenitori, arrivando a costruire una rete di solidarietà costituita da 83 sezioni su tutto il territorio nazionale”.

Grazie al supporto di tutti Ail e le sue sezioni territoriali possono: sostenere la ricerca scientifica e le borse di studio per giovani ricercatori; supportare i centri di ematologia, anche con la donazione di dispositivi di protezione personale; potenziare le cure domiciliari per adulti e bambini, riducendo l’affluenza in ospedale ai casi più urgenti; sostenere le case alloggio Ail, per accogliere gratuitamente i malati e i loro familiari; finanziare servizi socio-assistenziali per le famiglie in difficoltà; offrire sostegno psicologico a pazienti e familiari; portare a casa dei pazienti farmaci e beni di prima di necessità.