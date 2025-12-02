 / Attualità

Carcare, apre la nuova sede del Centro per l’Impiego Val Bormida

Domani l’inaugurazione alla presenza degli assessori regionali Ferro e Ripamonti e del sindaco Mirri

Piazza Pertini (Foto tratta da Google Maps)

Sarà inaugurata domani, mercoledì 3 dicembre alle ore 11, la nuova sede del Centro per l’Impiego Val Bormida, in piazza Pertini 6 a Carcare. L’apertura rientra nel più ampio programma di riqualificazione dei CPI avviato da Regione Liguria, che prevede spazi più moderni, servizi potenziati e maggiore accessibilità per cittadini e imprese.

Alla cerimonia parteciperanno l’assessore regionale alle Politiche dell’Occupazione Simona Ferro, l’assessore regionale al Personale Paolo Ripamonti e il sindaco di Carcare Rodolfo Mirri, che presenteranno le novità del centro e le prospettive sul fronte delle politiche attive del lavoro nel territorio valbormidese.

La nuova struttura punta a diventare un punto di riferimento per chi cerca occupazione e per le aziende locali, offrendo servizi aggiornati e un supporto più efficace nella gestione dei percorsi professionali.

Graziano De Valle

