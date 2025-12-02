Sarà Savona ad ospitare gli stati generali delle Polizie locali liguri per il 2025

Sarà la sala della Sibilla, al complesso monumentale del Priamar, ad ospitare gli Stati generali regionali della Polizia locale.

L’annuncio è arrivato dall’assessore regionale Paolo Ripamonti durante il Consiglio regionale di oggi, 2 dicembre, nel corso della discussione di un ordine del giorno di Orgoglio Liguria dedicato al potenziamento strutturale, tecnologico, formativo e alla valorizzazione della Polizia Locale. Gli stati generali saranno il 15 dicembre, a partire dalle 9.

L’iniziativa, organizzata dalla Regione, sarà un'occasione di confronti dei corpi di Polizia locale liguri per fare il punto sulle nuove esigenze operative, dagli strumenti tecnologici alla formazione continua, passando per l’evoluzione dei compiti degli agenti, sempre più spesso impegnati in attività che spaziano dalla sicurezza stradale al presidio urbano, dalla tutela ambientale alla gestione delle emergenze.