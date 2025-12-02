Finale, a soli 59 anni si è spento Massimo Carboni: "il Sardo" falegname e tifoso dei giallorossi finalesi

 / Cronaca

Lo ha stroncato prematuramente una malattia. In sua memoria gli amici lanciano una raccolta fondi per il Gaslini

Finale, a soli 59 anni si è spento Massimo Carboni: &quot;il Sardo&quot; falegname e tifoso dei giallorossi finalesi

Dopo una malattia che lo aveva colpito da qualche tempo, a Finale Ligure si è spento a soli 59 anni Massimo Carboni.

Falegname di mestiere e grande tifoso della locale squadra di calcio, si era trasferito nella riviera ligure dalla Sardegna, dove le sue ceneri riposeranno dopo la ristretta cerimonia che si terrà domani (3 dicembre, ndr) presso il cimitero di Zinola.

In sua memoria gli amici hanno lanciato una raccolta fondi da devolversi all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Sarà possibile parteciparvi presso il bar ristorante "Lalla Lella" di via Brunenghi.

Mattia Pastorino

