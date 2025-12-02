A Cairo arriva Paolo Giardelli: l’etnologo che restituisce voce alle valli

Venerdì 5 dicembre prossimo alle ore 17 in biblioteca a Cairo Montenotte sarà ospite l’etnologo genovese Paolo Giardelli, massimo esperto di tradizioni e cultura popolare della Liguria, che illustrerà un suo recente libro su “La memoria ritrovata. Andare e venire in una valle appenninica: dalle mondine alle maestre di montagna”, frutto di cinquant’anni di ricerche sul territorio, vincitore all’unanimità della giuria del Premio Augusto Monti di Monastero Bormida.

Il professor Giardelli ha al suo attivo molte pubblicazioni dedicate all’antropologia culturale non solo della Liguria, ma anche di Piemonte e della Val d’Aosta e di molte altre zone d’Italia e del mondo. Infatti ha studiato sul campo la cultura popolare in Europa e altrove (Brasile, Caraibi, Libano, Armenia, Israele e Palestina ecc.)

Profondo conoscitore di usi e costumi di un tempo, l’etnologo viene spesso invitato a partecipare a convegni internazionali con sue relazioni e testimonianze. Nel corso della sua carriera di studioso ha allestito musei, organizzato mostre e realizzato documentari etnografici, anche per la Rai.

Pure della Val Bormida si è occupato ampiamente negli anni, con interviste e raccolta di memorie e bibliografia locale.