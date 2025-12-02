Albissola, concerto di beneficenza per la Croce d’Oro: musica e ricordo nell’Oratorio del Cristo Risorto

Un pomeriggio di musica e solidarietà è in programma domenica 7 dicembre, alle 16.30, nell’Oratorio del Cristo Risorto, dove si terrà un concerto di beneficenza a favore della Croce d’Oro di Albissola Marina. L’iniziativa nasce come omaggio alla memoria di Lorenzo Autano, grazie all’impegno di amici e artisti che hanno scelto di ricordarlo attraverso l’arte.

Sul palco si esibiranno i cantanti lirici Matteo Peirone e Linda Campanella, affiancati dalla Corale Alpina Savonese. Ad accompagnare le voci, un ensemble strumentale composto da Marco Milano al pianoforte, Riccardo Pampararo alla chitarra, e da Paola Esposito e Marco Pizzorno al mandolino e chitarra.

A condurre la serata sarà Cristina Carbotti. L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto alla Croce d’Oro di Albissola Marina, in sostegno delle attività di soccorso e assistenza sul territorio.