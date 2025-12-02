La proposta di Bozzano sul traffico pesante: "Un tavolo con la Prefettura per trovare soluzioni per il casello di Albisola"

Un’Aurelia Bis nata per alleggerire il traffico tra Albisola e Savona che resta un’opera senza fine; lavori continui sulla rete autostradale e interruzioni alla circolazione tra Savona e Varazze, con chiusure che interessano periodicamente questo tratto di autostrada. Il traffico pesante, così, ricade sull’Aurelia e sulla viabilità cittadina.

Sono sempre gli stessi i problemi del traffico nel levante savonese ai quali non si è ancora riusciti a trovare una soluzione, ormai da molti anni.

A questo proposito Alessandro Bozzano, consigliere regionale della lista "Bucci presidente", ha presentato un ordine del giorno per affrontare il problema.

"Il territorio subisce ogni giorno un continuo flusso di traffico che attraversa tutta la città di Albisola – afferma Bozzano – per confluire al porto di Savona. Questo rende difficilmente praticabile la viabilità di una città parte di un comparto importante, che cerca di inserirsi in un tessuto economico turistico e che necessiterebbe di ordine e vie di comunicazione percorribili senza dover subire rallentamenti e code dovute al traffico, con situazioni di grande pericolosità".

L’Odg impegna la giunta a richiedere in via d’urgenza un tavolo permanente presso la Prefettura di Savona, al quale dovranno partecipare – oltre a Regione Liguria – i Comuni e tutti gli enti coinvolti, unitamente ad Autostrade per l’Italia, Anas e associazioni di categoria, per verificare le soluzioni migliori per alleggerire il traffico.

Inizialmente l’impegno prevedeva che il tavolo di lavoro valutasse anche l’ipotesi di “dirottare” il traffico pesante dal casello di Albisola a quello di Zinola (Savona), ma la parte è stata stralciata su richiesta del consigliere Roberto Arboscello (Pd).

"Bene l’odg che prende in esame una criticità che tutti ben conosciamo e che va velocemente risolta, quella dei mezzi pesanti che escono al casello di Albisola e si riversano sulla viabilità ordinaria creando forti disagi e pericoli ai cittadini. Non credo però che sia appropriato mettere nell’odg l’impegno a percorrere una soluzione già confezionata che in realtà potrebbe e dovrebbe uscire dal tavolo altamente qualificato e partecipato magari anche migliorativa. Oltretutto anche il casello di Savona presenta tante criticità – spiega Arboscello – ed è noto a tutti il problema del traffico pesante affluente a quel casello in assenza del casello di Bossarino così come la criticità legata all’autoparco del casello di Savona, che nei weekend continua a essere ingolfato. Propongo quindi un tavolo di lavoro per verificare le possibilità di risoluzione del problema ma in un quadro più ampio e organico frutto di una discussione più ampia”".

L’Odg, con le modifiche, è stato approvato all’unanimità.