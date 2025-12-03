L'istituto Boselli-Alberti si colloca al vertice delle scuole tecniche savonesi

Tra gli istituti tecnici della provincia di Savona, il Boselli-Alberti è primo sia per l'ambito tecnico-economico sia per quello tecnologico. Lo dicono i risultati del nuovo report di Eduscopio della Fondazione Agnelli, che ogni anno offre un quadro delle scuole superiori che preparano meglio agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.



“La conferma fa piacere ma non ci sorprende – spiega l'Istituto Boselli Alberti - Le richieste di nostri diplomati dalle aziende e dai professionisti sono numericamente molto maggiori rispetto al numero dei ragazzi disponibili, anche perché molti, soprattutto fra i diplomati tecnici, scelgono di proseguire gli studi. La qualità della preparazione è eccellente e dà loro la giusta sicurezza per affrontare tutti i percorsi universitari e/o gli ITS”.

Molti i riconoscimenti degli studenti dell'istituto nel corso di questi anni, anche recentemente.

“Quest’anno una nostra ex alunna, Daniela Firpo, è stata insignita del premio IRIS dell’Università di Genova come miglior matricola ad Ingegneria – conclude - Avesse voluto inserirsi direttamente nel mondo delle professioni lo avrebbe potuto fare con altrettanta serenità. I laboratori di entrambi i settori, professionale e tecnico, sono all’avanguardia e al passo con gli strumenti tecnologici utilizzati nel mondo del lavoro ma la nave va a gonfie vele non per il legno né per il capitano ma per l’equipaggio: un team di docenti e ATA preparati e attenti alle esigenze dei nostri ragazzi”.