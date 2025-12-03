Savona, al Campus inaugurato il laboratorio Elems Lab: installati un impianto fotovoltaico e sistemi per la ricarica smart di robot mobili (FOTO)

Questa mattina al Campus di Savona si è svolto il Convegno “Logistica, energia e mobilità elettrica per lo sviluppo sostenibile: tecnologie intelligenti, sistemi autonomi e infrastrutture di ricerca - Una rete di laboratori dell’Università di Genova”.

Durante il convegno sono state illustrate le attività di ricerca di una rete di laboratori dell'Università di Genova, in cui sono coinvolti i Dipartimenti DIBRIS, DIEC, DIME e DITEN, relativamente a tematiche di logistica, energia sostenibile e mobilità elettrica.

Le ricerche presentate sono state sviluppate nell’ambito di alcuni progetti PNRR finanziati dal Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST), dal partenariato esteso Network for Energy Sustainable Transition (NEST) e dall’ecosistema Robotics and AI for Socio-economic Empowerment (RAISE).

Il convegno si è concluso con la visita al nuovo laboratorio della rete chiamato ELEMS LAB (Energy, Logistics & Electric Mobility Systems Lab) realizzato al Campus di Savona. ELEMS LAB è un laboratorio congiunto dei dipartimenti DITEN e DIBRIS presente all’interno della Smart Energy Building del Campus dove sono stati installati un impianto fotovoltaico e sistemi di accumulo a batteria e a supercondensatori per la ricarica smart di robot mobili per la logistica.

I responsabili di ELEMS LAB, docenti di Ingegneria da anni impegnati al Campus di Savona, sono Stefano Bracco, Massimo Brignone, Renato Procopio e Mansueto Rossi del Dipartimento DITEN, Michela Robba e Silvia Siri del Dipartimento DIBRIS.

Grazie a questa nuova infrastruttura, sarà possibile favorire l’innovazione, la sperimentazione e la collaborazione tra studenti, ricercatori e realtà del territorio operanti nei settori della logistica, dell’energia e della mobilità sostenibile.