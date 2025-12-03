Finale Ligure si racconta in un weekend dedicato a libri, storia e archeologia

Finale Ligure non è solo turismo e outdoor, ma anche un importante centro del Ponente Ligure animato da una vivace attività culturale. Ogni anno vengono pubblicati numerosi libri dedicati alle vicende storiche e artistiche, all’archeologia, al paesaggio culturale, al territorio e ai monumenti del Finalese.

Sabato 6 dicembre, alle ore 16.00, nei suggestivi spazi dell’ottocentesco teatro Aycardi a Finalborgo, l’Associazione “E. Celesia” OdV e la sezione finalese dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri presenteranno le più recenti pubblicazioni riguardanti i numerosi aspetti della cultura finalese.

Dalla prossima uscita del volume Enrico Caviglia 1862-1945. Memoria Viaggi Cultura si passerà a opere dedicate alle pionieristiche vicende dell’archeologia ligure tra Otto e Novecento, alla storia dei teatri del Finale, alle ricostruzioni storiche degli ospedali finalesi e dell’area di Vignadonna a Finalmarina, basate su nuove scoperte archivistiche. Inoltre, un album fotografico di età vittoriana appartenuto ai conti De Raymondi è stato recentemente al centro di un’indagine dedicata alla “nobiltà” finalese dell’epoca.

Le sculture realizzate in Pietra di Finale da un grande artista come Arturo Martini offriranno inoltre un affascinante viaggio nell’arte italiana del Novecento.

Con l’imminente pubblicazione della Guida del Museo Archeologico del Finale dedicata all’Età moderna, si completerà il ciclo di manuali che permette di ripercorrere, attraverso l’archeologia, le vicende del territorio dal Paleolitico ai giorni nostri.

Le numerose pubblicazioni sul Finale edite negli ultimi anni saranno disponibili per il pubblico nel teatro Aycardi sabato 6 dicembre (ore 15-18), domenica 7 (ore 10-13 e 15-18) e lunedì 8 (ore 10-13), con possibilità di acquistarle a prezzi scontati.

Venerdì 5 dicembre, alle ore 17.15, nell’auditorium di Santa Caterina a Finalborgo verrà infine presentato il nuovo numero del periodico Il Quadrifoglio, come sempre ricco di articoli dedicati alla cultura e alla storia del Finale.