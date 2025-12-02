Passaggio del Giro d'Italia 2026 nel savonese: festeggiano anche Albisola e Sassello

Non solo Stella ma anche Albisola Superiore e Sassello festeggiano per il transito del Giro d'Italia il 21 maggio 2026.

La dodicesima tappa, Imperia-Novi Ligure prevede dopo la partenza nel capoluogo imperiese il transito nell'entroterra a Pieve di Teco con il passaggio nel savonese da Coasco, frazione di Villanova e la discesa ad Albenga. In seguito i corridori percorreranno il percorso inverso della Milano-Sanremo per poi arrivare ad Albisola Superiore e dirigersi verso Stella, il Giovo, Sassello, Bric Berton e l'arrivo a Novi.

"Con la presentazione del Giro d'Italia 2026 svoltasi ieri a Roma è arrivata la conferma ufficiale che la carovana rosa tornerà a transitare da Albisola il 21 maggio 2026 in occasione della 12ª tappa che vedrà la partenza da Imperia e conclusione a Novi Ligure - dice il Vicesindaco e Assessore allo sport, turismo e marketing territoriale Luca Ottonello - Una notizia che riceviamo con emozione e soddisfazione a seguito delle richieste avanzate in questi anni per riaccogliere il Giro anche nella nostra città. Il transito in riviera e nella nostra città rappresentano non solo un momenti di tifo e solidarietà sportiva per i ciclisti ma anche un importante cartolina di promozione turistica e marketing territoriale per le bellissime riprese che di consueto verranno realizzate nel nostro territorio e dall'alto e verranno trasmesse in diretta TV nazionale. Un ringraziamento particolare va ad Enzo Grenno referente Rcs da anni, savonese deus ex machina delle iniziative ciclistiche italiane e che passano per la nostra Provincia e per la nostra Regione. Non vediamo l'ora di colorare le strade di rosa. Preparate bandiere e striscioni".

"Il Giro d'Italia 2026 torna a Sassello. Come annunciato ieri alla presentazione della Corsa Rosa a Roma, durante la dodicesima tappa della prossima edizione, i corridori torneranno a transitare sulle nostre strade il 21 maggio 2026. La tappa vedrà la partenza da Imperia e l'arrivo a Novi Ligure: il percorso inizialmente virerà brevemente nell'entroterra imperiese per raggiungere la nostra provincia lungo l'Aurelia. Una volta ad Albisola i campioni prenderanno la SS334 verso il Colle del Giovo, primo Gran Premio della Montagna di giornata (3a categoria), poi in discesa verso Sassello, passando per Piazza Rolla e virando verso la SP49 e la SP7, per il secondo GPM di terza categoria di Bric Berton. Lasciato il nostro territorio comunale, scenderanno verso Ovada e poi una trentina di chilometri più pianeggianti verso l'arrivo - dicono dal Comune di Sassello - La tappa presenta un percorso prevalentemente per velocisti con arrivo del gruppo in volata a Novi Ligure; questo non significa che non ci possa essere spazio per le fughe soprattutto considerando il tratto in salita da Albisola a Bric Berton. Attesissimo l'esordio al Giro del due volte vincitore del Tour de France Jonas Vingegaard, mentre ancora incerti i programmi stagionali degli italiani come Ganna, Pellizzari e Milan, con quest'ultimo che sarebbe l'indiziato principale per la vittoria di tappa".

"Guardando indietro si ricorda l'ultima Corsa Rosa passata per Sassello il 18 maggio 2002 nella tappa Cuneo-Varazze in cui si percorse l'itinerario da Bric Berton a Giovo Ligure in senso contrario: vinse Giovanni Lombardi. Iconica invece la tappa del 1997 La Spezia-Varazze con passaggio sul Monte Beigua da Piampaludo, dopo la grande salita da Voltri del Passo del Faiallo.

Recentemente ricordiamo invece il passaggio della Classicissima di Primavera 2021, la Milano-Sanremo, quando i corridori percorsero interamente la SS334 - ricordano - Si attendono molti appassionati per vedere nuovamente da vicino i corridori sul nostro territorio e per colorare le nostre strade di Rosa".