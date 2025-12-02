Nasce l’associazione culturale “Albisola per Albisola”: Danila Spirito presidente e l’endorsement di Fabio Fazio

Una nuova associazione culturale nata per guardare al futuro unendo in maniera definitiva le due Albisole in nome del proprio patrimonio artistico. Risulta essere questa in estrema sintesi la presentazione di "Albisola per Albisola", un progetto scaturito da un'idea di Fabio Fazio che, dopo l’inaugurazione avvenuta in estate, lo scorso weekend ha mosso i primi passi ufficiali.

Domenica 23 novembre, infatti, presso l’Auditorium di Albisola Superiore, si è svolta la prima assemblea dei soci dell’associazione, un momento in cui sono stati ribaditi gli obiettivi indicati nello statuto fondativo vagliando anche alcune questioni tecniche (come ad esempio l’iscrizione al Runts.).

"L'associazione - si legge nell’atto redatto per dare vita alla stessa -, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro né diretto né indiretto, ma solo finalità culturali. La stessa persegue quindi, in via esclusiva, finalità di promozione del territorio delle Albisole, del patrimonio storico, artistico, letterario, culturale e ceramico dei Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina".

Il fulcro dell’assemblea è stata la nomina del direttivo, così composto:

Presidente: Danila Spirito

Vicepresidente: Marco Roselli

Tesoriere: Dario Navone

Consigliere: Stefania Vero

Consigliere: Gabriele Cordì

Inoltre sono state individuate delle figure che si occuperanno della curatela delle pagine social e del sito web dell’associazione, canali di comunicazione ritenuti fondamentali per la divulgazione delle attività che verranno organizzate da Albisola per Albisola.

Presenti in occasione dell’assemblea anche le amministrazioni dei due Comuni coinvolti dall’iniziativa, ovvero Albisola Superiore e Albissola Marina. Prima dell’avvio formale dei lavori, il sindaco Maurizio Garbarini e il suo vice Luca Ottonello sono intervenuti per dar vita ad un ideale “passaggio di consegne” tra chi ha fortemente voluto e sostenuto la nascita dell’associazione e l’attuale direttivo.

In seguito ad intervenire è stato Fabio Fazio (come anticipato in precedenza tra i fautori dell’iniziativa), il quale ha partecipato ai lavori dell’assemblea attraverso l’invio di un contributo video in cui ha ricordato che: “Albisola per Albisola nasce come un atto d’amore”.

Tra i rappresentati di “Albisola per Albisola” spiccano figure trasversali legate al mondo dell’arte, dei giovani e dell’associazionismo, albisolesi e albissolesi determinati a fare in modo che la nuova creatura giuridica possa portare i due Comuni a vivere un rinnovato periodo di protagonismo e fermento culturale non soltanto a livello locale e regionale, ma soprattutto nazionale ed internazionale.

Per coloro i quali fossero interessati, per iscriversi all’associazione è sufficiente inviare una mail con i propri dati anagrafici all’indirizzo albisolaxalbisola@gmail.com.