Cairo, Angela Ruffino presenta "Figlio di due madri": una storia tra identità, famiglia e integrazione

Sabato 24 gennaio, alle ore 18, la biblioteca civica “F.C. Rossi” di Palazzo Scarampi ospiterà la presentazione del libro "Figlio di due madri", l’ultimo lavoro dell’autrice Angela Ruffino. L’incontro, a ingresso libero, offrirà ai partecipanti un’occasione unica di riflessione su temi di attualità legati all’identità, alla famiglia e all’integrazione culturale.

Il romanzo racconta la vicenda di un giovane emigrato dal Senegal, cresciuto tra due madri – una italiana e l'altra africana – in un legame straordinario che supera confini geografici e culturali. Attraverso la narrazione intensa e moderna, Ruffino esplora il significato dell’amore, dell’accoglienza e della costruzione di ponti tra mondi diversi, offrendo al lettore uno sguardo profondo sulle relazioni familiari contemporanee.

Durante la presentazione, l’autrice dialogherà con l’avvocato Nella Ferrari, mentre le letture saranno curate da Fausta Odella, per trasportare il pubblico all’interno della vicenda con voce e suggestione.

Il ricavato dalla vendita del libro, al netto delle spese editoriali, sarà devoluto all’Associazione Guido Rossi, impegnata nell’assistenza ai malati terminali. Un’occasione per conoscere una storia vera ambientata in Val Bormida, e al contempo riflettere su come culture e identità possano incontrarsi e arricchirsi reciprocamente.