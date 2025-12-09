 / Attualità

Attualità | 09 dicembre 2025, 10:49

Albenga, due insegnanti del liceo "Bruno" tra i protagonisti del Premio Firenze

Stefania Loreto e Barbara Pirotto hanno ricevuto importanti riconoscimenti durante la cerimonia a Palazzo Vecchio

Il 6 dicembre, le docenti Stefania Loreto e Barbara Pirotto, del liceo artistico “Giordano Bruno”, sono state insignite di importanti riconoscimenti nel corso della cerimonia del Premio Firenze, tenutasi nella splendida e solenne cornice della Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Le due insegnanti si sono distinte nella sezione grafica: Barbara Pirotto ha ricevuto il Fiorino d’Argento per "la spirale del tempo, incisione realizzata con tecnica ad acquaforte e cera molle, esempio di grande raffinatezza tecnica e forza evocativa". Stefania Loreto ha invece conquistato la medaglia di bronzo con "riflessione, incisione a punta secca su tetrapak che si contraddistingue per intensità poetica e originalità del linguaggio".

Un riconoscimento di rilievo che celebra il talento delle due artiste e conferma il valore della ricerca e della sperimentazione portate avanti all’interno del Liceo “Giordano Bruno”, fiore all’occhiello del panorama artistico e formativo nazionale.

