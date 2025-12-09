Meteo, alta pressione ad oltranza

Un lungo periodo anticiclonico iniziato già nel fine settimana ci accompagnerà per molti giorni, intervallato da qualche temporaneo cedimento che però non porterà maltempo sulle nostre zone. Temperature sempre oltre la media del periodo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi martedì 8 a domenica 14 dicembre

Cielo per la gran parte del tempo sereno o poco nuvoloso su Alpi e pianure limitrofe. Più nuvolosità bassa su Liguria e Piemonte sudorientale con deboli pioviggini sul savonese e genovese tra oggi e giovedì. Nebbie anche persistenti nelle pianure più orientali.

Temperature oltre la media soprattutto nei valori massimi, che saranno comprese tra 10 e 15 °C con leggera tendenza ad un calo nel fine settimana. Minime comunque molto basse tra 0 e 5 °C su pianure piemontesi e valli interne della Liguria con locali brinate o gelate e valori localmente sotto lo 0. Sulle coste le minime saranno più gradevoli e comprese tra 8 e 13 °C.

Venti: generalmente assenti o deboli variabili, ciò comporterà l'accumulo di inquinanti nei bassi strati con conseguente peggioramento della qualità dell'aria.

Tendenza successiva

All'inizio della settimana successiva potrebbe esserci un cedimento con un passaggio di una bassa pressione che però dovrebbe interessare per lo più le regioni centro-meridionali del paese.

