Riforma della sanità, la Cgil Liguria scende in piazza: "Sbagliata nel merito e nel metodo"

La Cgil Liguria è contraria alla riforma della sanità portata avanti dalla Giunta regionale, sulla quale è mancato il confronto, perché non risolverà i problemi dei liguri e del personale.

“Sul testo non c’è stato alcun confronto e non è stato possibile portare avanti nessun tipo di contrattazione – afferma Cgil in una nota –; le poche interlocuzioni avute con la Regione sono state poco più che illustrazioni generiche da parte del Presidente”.

Per il sindacato, quindi, la riforma è sbagliata nel merito e nel metodo e, per questi motivi, in occasione della presentazione nel prossimo Consiglio regionale sarà organizzato un presidio di protesta mercoledì 10 dicembre, a partire dalle ore 10.