Dego, il "Comitato spontaneo cittadini alluvionati" pulisce un tratto del rio Pollovero

Una decina di cittadini del "Comitato spontaneo cittadini alluvionati di Dego" hanno dedicato la mattinata di sabato 6 dicembre alla pulizia del tratto finale del rio Pollovero, rimuovendo detriti, rifiuti e piccoli tronchi lasciati dall’esondazione del 22 settembre scorso.

L’iniziativa, pur di portata simbolica, intende richiamare l’attenzione delle istituzioni e della comunità locale sulla necessità di una maggiore cura del territorio, con particolare riguardo alla sicurezza idrogeologica.

"Negli ultimi anni, infatti, la zona che si sviluppa lungo il fiume Bormida e i suoi affluenti ha registrato una serie di inondazioni che hanno reso evidente la fragilità della gestione del rischio idraulico. Con questo gesto vogliamo dare un segnale concreto di partecipazione attiva – spiegano i membri del Comitato – e stimolare un’azione più incisiva da parte delle autorità competenti per la tutela del territorio".

L’iniziativa, che rappresenta un esempio di volontariato civico, proseguirà con ulteriori giornate di pulizia delle sponde dei fiumi, in collaborazione con l’amministrazione comunale, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla protezione del patrimonio naturale e sulla prevenzione di future emergenze.