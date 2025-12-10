Bardineto mette all’asta 341 piante di alto fusto

Il Comune di Bardineto ha indetto una gara di pubblico incanto per la vendita del legname ricavabile dal lotto boschivo “Rio del Verne”. L’asta si terrà questa mattina, mercoledì 10 dicembre, alle ore 9 nella sede municipale di Piazza della Chiesa 6.

Il lotto in vendita comprende 341 piante di alto fusto, tra cui 266 faggi, 71 abeti bianchi, 3 betulle e 1 castagno, con un prezzo a base d’asta di 21.592,12 euro. La gara sarà svolta con il metodo delle offerte segrete, con aggiudicazione alla ditta che presenterà l’offerta più vantaggiosa in termini percentuali sul prezzo base. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

L’aggiudicatario dovrà ritirare il legname entro 12 mesi e versare il prezzo di vendita in due tranche: 50% alla firma del contratto e 50% secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale. Al termine, sarà richiesta una cauzione pari al 10% del valore del contratto, a garanzia dell’esecuzione regolare degli obblighi contrattuali.