Carcare, la famiglia Comparato riceve le Chiavi della Città Calasanziana: cerimonia il 15 dicembre al Teatro Santa Rosa

Lunedì 15 dicembre, alle 20:30, il Teatro Santa Rosa di Carcare, in via Castellani, ospiterà la cerimonia di consegna delle “Chiavi della Città Calasanziana”.
Il riconoscimento sarà conferito a Roberto, Paolo e Thomas Comparato, in segno di apprezzamento per il loro costante impegno a favore della comunità.
Il premio, istituito dall’Amministrazione Mirri, intende valorizzare chi si è distinto a livello nazionale o internazionale, contribuendo al prestigio della città. Lo scorso anno era stato assegnato alla cantante Annalisa.
Per motivi di sicurezza e considerando la capienza limitata del teatro, il Comune invita i cittadini a prenotare il proprio posto presso il negozio “Mio Giardino”, in via Garibaldi.