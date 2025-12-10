 / Attualità

Carcare, la famiglia Comparato riceve le Chiavi della Città Calasanziana: cerimonia il 15 dicembre al Teatro Santa Rosa

La serata inizierà alle ore 20.30; vista la capienza ridotta, il Comune invita a prenotare il posto presso “Mio Giardino”

Lunedì 15 dicembre, alle 20:30, il Teatro Santa Rosa di Carcare, in via Castellani, ospiterà la cerimonia di consegna delle “Chiavi della Città Calasanziana”.

Il riconoscimento sarà conferito a Roberto, Paolo e Thomas Comparato, in segno di apprezzamento per il loro costante impegno a favore della comunità.

Il premio, istituito dall’Amministrazione Mirri, intende valorizzare chi si è distinto a livello nazionale o internazionale, contribuendo al prestigio della città. Lo scorso anno era stato assegnato alla cantante Annalisa.

Per motivi di sicurezza e considerando la capienza limitata del teatro, il Comune invita i cittadini a prenotare il proprio posto presso il negozio “Mio Giardino”, in via Garibaldi.

Graziano De Valle

