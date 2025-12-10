Dalla Val Bormida all’Irlanda: il progetto Peregrinus unisce Piana Crixia e Dego sulle orme di San Colombano

Il venerdì segna l’inizio del fine settimana, tanto atteso da ragazzi e adulti per ritrovare le energie necessarie a insegnare e apprendere. Si guarda al sabato come momento di svago e alla domenica come tempo per la famiglia e la Comunità, dove la scorsa settimana è stata accesa la prima candela dell’Avvento, simbolo di attesa e vigilanza, con un’enfasi sulla speranza e sulla preparazione spirituale.

Il 28 novembre è stato un giorno speciale: grazie al progetto Peregrinus, un ponte tra Nazioni, che promuove il dialogo tra le persone in Europa, la scuola di Dego ha compiuto i primi passi verso la scoperta della Comunità di Myshall, in Repubblica d’Irlanda, già legata alla Comunità di Piana Crixia. Negli anni scorsi, infatti, Piana Crixia ha accolto delegazioni irlandesi venute a parlare di ecologia spirituale, visitare i luoghi dedicati a San Colombano e portare le note della musica tradizionale irlandese, contribuendo alla costruzione di una cittadinanza europea attiva e consapevole, nel vero spirito di Peregrinus.

Il dialogo tra italiani e irlandesi in Val Bormida è iniziato nel 2013, quando Manuela Bertoncini, coordinatrice del progetto Peregrinus per l’Associazione culturale Green Butterflies, bussò alla porta del Comune di Piana Crixia. Il Comune comprese il valore della proposta e concesse il patrocinio per il primo viaggio Peregrinus/Pilgrim attraverso l’Europa, un viaggio che ricevette la Medaglia di rappresentanza del Capo dello Stato italiano.

La comune eredità culturale di San Colombano è il filo che unisce la Via Columbani, un percorso che attraversa nove nazioni europee e collega luoghi colombaniani in Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.

Per riscoprire e ravvivare questi legami, nel luglio 2023 il sindaco Massimo Tappa e l’assessore Erica Branda hanno partecipato alle iniziative internazionali recandosi a San Gallo, in Svizzera. L’anno successivo hanno proseguito il cammino a Myshall, nella contea di Carlow, e poi a Dublino, fino a concludere il viaggio a Belfast e Bangor, in Irlanda del Nord, da cui San Colombano partì alla fine del VI secolo.

Massimo, Erica, Manuela, Diego, Patrizia, Damian e Derry, inizialmente sconosciuti tra loro, hanno così creato il primo ponte di collegamento tra la scuola secondaria di primo grado di Dego e l’Irlanda.

Che sia in presenza o online, ciò che conta è “mantenere vivo il dialogo e il contatto tra le persone per consolidare questo ponte tra Nazioni, garantendo una cura costante”, come ha ricordato Diego Fresta, presidente dell’Associazione Paracadutisti di Villanova d’Albenga, che da anni sostiene le attività di Peregrinus.

Grazie a tutti gli insegnanti del plesso di Dego e, in particolare, alla partecipazione delle prof.sse Capurri, Dami, Pennino, Pera e Pozzi, gli studenti hanno iniziato a scoprire la comune radice colombaniana. San Colombano, autore dell’espressione Totius Europae (Tutta l’Europa), fu infatti uno dei primi a esprimere un’idea politica di unità continentale, concependo la politica come un’attività orientata al bene pubblico. Conoscere la Via Columbani significa riscoprire pagine fondamentali della nostra storia: molto di ciò che siamo oggi lo dobbiamo a San Colombano e ai monaci irlandesi, sulle cui orme i giovani europei continuano a crescere, condividendo radici comuni in un periodo di grandi incertezze e sfide socio-economiche e ambientali.

Le insegnanti hanno sottolineato che “è necessario l’impegno di ciascuno per costruire ponti e connessioni e che, sulle orme di San Colombano, che attraversò l’Europa portando un messaggio di pace, stiamo lavorando per un’Europa fondata sulla fratellanza”.

Con questa partecipazione, la scuola di Dego rafforza la rete di istituti che dal 2012 ad oggi, attraverso Peregrinus, hanno realizzato progetti, viaggi studio, workshop e laboratori, coinvolgendo alunni dai 3 ai 18 anni in Repubblica d’Irlanda, Irlanda del Nord, Italia e Francia.

L’assessore di Piana Crixia, Erica Branda, ha ricordato che “la scorsa estate Piana Crixia ha ospitato il primo Peregrinus Summer Camp nel Parco Regionale, dedicato al tema dell’albero, simbolo di un’amicizia che mette radici”. L’iniziativa si inserisce fra le attività culturali su natura, emigrazione, viaggi, cammini e cittadinanza europea che Peregrinus porta avanti, ispirandosi a San Colombano ma affrontando tematiche attualissime per le nuove generazioni.

I monasteri furono luoghi di custodia e trasmissione della cultura e operavano in rete, proprio come oggi la Comunità di Piana Crixia e la scuola di Dego, divenute un “pilastro umano” di questo ponte tra la Val Bormida e l’Irlanda. In gaelico una sola parola esprime il valore del lavorare insieme per affrontare le difficoltà.

Grazie a questo impegno condiviso è stato possibile il collegamento con la Comunità di Myshall, rappresentata da Damian Howards, che ha mostrato ai ragazzi un video sul piccolo paese irlandese, suscitando grande interesse. Melissa, Viola e Paolo, incuriositi dalla vita quotidiana dei loro coetanei irlandesi, hanno trovato il coraggio di fare domande e la voglia di ascoltare.

In cammino verso un orizzonte europeo condiviso e sostenibile, fondato su un’ecologia spirituale rispettosa del pianeta, i partecipanti si sono salutati con le parole della tradizionale benedizione irlandese, scambiandosi l’augurio di un sereno Natale.

Peregrinus si compie così: passo dopo passo, insieme, un giorno alla volta, trovando il coraggio di fare ciò che va fatto.