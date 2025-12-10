 / Cronaca

Cronaca | 10 dicembre 2025, 07:24

Albisola, cade con lo scooter in corso Filippo Ferrari: giovane in codice rosso

Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Santa Corona con diversi traumi

Albisola, cade con lo scooter in corso Filippo Ferrari: giovane in codice rosso

Un incidente stradale si è verificato ieri sera, intorno alle 22.30, in corso Filippo Ferrari ad Albisola Superiore. Un ragazzo di 22 anni ha perso il controllo del proprio scooter, cadendo sull’asfalto e riportando traumi seri.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Oro Mare di Albissola e l’automedica, oltre alle forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi.

Il giovane, stabilizzato sul posto, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium