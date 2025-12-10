Don Marco Pozza a Pietra Ligure: un incontro sulla vita e la speranza dal carcere "Due Palazzi"

Nella corsa ai regali di Natale spunta un evento che stimola alla riflessione, quella più naturale e autentica. Venerdì 12 dicembre alle 21 nella chiesa parrocchiale Nostra Signora del Soccorso ( in via Soccorso, 27) ospiterà una speciale serata di meditazione natalizia, guidata da un ospite d'eccezione: Don Marco Pozza che parlerà di “C’è qualcosa di più grande”. Noto scrittore, autore televisivo e volto familiare al grande pubblico, don Marco è soprattutto il cappellano del carcere "Due Palazzi" di Padova. Ed è proprio da questa "parrocchia" insolita che trae la sua forza e la sua profonda prospettiva sul mistero del Natale. Il carcere di Padova, con i suoi 850 detenuti, è l'epicentro della missione di don Marco. Un sacerdote fuori dal comune perché presta il suo servizio spirituale non in una chiesa fatta di altare e panche, ma di porte blindate, chiavistelli e sbarre, dove la speranza convive con l'isolamento. In questo luogo in cui il confine tra errore e redenzione è così sottile, don Marco ha saputo creare spazi di umanità dentro e fuori dal carcere.

Il titolo dell'incontro, "C'è qualcosa di più grande", inviterà il pubblico a sollevare lo sguardo oltre le nostre piccole e grandi preoccupazioni e ad abbracciare il vero messaggio della natività. Attraverso le sue parole, don Marco Pozza offrirà una meditazione che non teme di affrontare le ombre o le incertezze di guerra nel Mondo ma attraverso l'esperienza intensa e cruda del carcere illumina il significato profondo della solidarietà, del perdono della rinascita e della speranza che il Natale rappresenta. La serata promossa dalla parrocchia di Nostra Signora del Soccorso patrocinata dal Comune è un'opportunità imperdibile per tutti coloro che desiderano prepararsi al Natale non solo con i regali e le cene, ma con un rinnovato spirito di riflessione, guidati da un pastore che ha fatto dell'accoglienza, anche in luoghi estremi, la sua vocazione.

Don Marco Pozza è autore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento culturale e religioso: Padre Nostro (Tv2000, 2017), Ave Maria (Tv2000, 2018), Io credo (Tv2000, 2020), Dei vizi e delle virtù (Discovery Channel, 2021) che hanno avuto la partecipazione fissa di Papa Francesco e dai quali sono nati altrettanti bestseller (usciti con Rizzoli) tradotti in tutto il mondo. Nell’autunno 2022 scrive e conduce Il Discorso della montagna (Canale5, 2022). Appassionato di sport e giornalismo, nel tempo libero che gli rimane ha già iniziato ad abbozzare la sua prima enciclica, qualora gli toccasse la dura avventura d’essere eletto Papa. L’incipit è già stato scritto: "Ho odiato ogni minuto di allenamento ma mi dicevo: non rinunciare. Soffri ora e vivi il resto della vita da campione2 (M.C.Clay).

Non è il miglior uomo del mondo: non pretende nemmeno di diventarlo, tra l’altro. Gli basta, al tramonto di ogni giorno, avere fatto di tutto per essere il migliore uomo possibile.