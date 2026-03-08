Giustenice, settantunenne cade da una fascia, ricoverato in codice giallo Santa Corona

Incidente in via Cappelletta, intorno a mezzogiorno di oggi, 8 marzo. Un 71enne è caduto da una fascia, da un’altezza di circa due metri e mezzo, riportando diversi traumi, tra i quali un trauma cranico.

Subito è stata lanciata la richiesta di aiuto e sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi: un’ambulanza della Pietra Soccorso, l’automedica del 118 e una squadra dei vigili del fuoco.

Dopo le prime cure prestate direttamente sul luogo dell'incidente, il ferito è stato trasferito in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per ulteriori accertamenti e trattamenti.