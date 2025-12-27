 / Eventi

Eventi | 27 dicembre 2025, 08:00

Loano, alla San Pio X un concerto per finanziare i lavori di manutenzione della Baita del Carmo

Protagonista della serata sarà il Lovenis Coro da Camera, diretto dal maestro Massimo Carpegna

Loano, alla San Pio X un concerto per finanziare i lavori di manutenzione della Baita del Carmo

Sabato 3 gennaio 2026, alle 21, la parrocchia San Pio X a Loano ospiterà il “Concerto pro Amici del Carmo”, un appuntamento musicale di grande valore artistico e solidale. 

Protagonista della serata sarà il Lovenis Coro da Camera, diretto dal maestro Massimo Carpegna, che accompagnerà il pubblico in un percorso musicale di alta qualità, unendo emozione, cultura e condivisione.

 L'evento è promosso dall'Associazione delle Arti “Legami” in collaborazione con l'Associazione Amici del Carmo, con l'obiettivo di sostenere concretamente i lavori straordinari di manutenzione della Baita del Carmo. 

L'ingresso è gratuito; durante la serata sarà possibile lasciare un'offerta libera, interamente destinata al progetto di recupero e valorizzazione della struttura. Un'occasione speciale per vivere la musica corale, sostenere il territorio e partecipare a un'iniziativa che unisce arte e solidarietà.

Comunicato Stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium