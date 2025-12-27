Loano, alla San Pio X un concerto per finanziare i lavori di manutenzione della Baita del Carmo

Sabato 3 gennaio 2026, alle 21, la parrocchia San Pio X a Loano ospiterà il “Concerto pro Amici del Carmo”, un appuntamento musicale di grande valore artistico e solidale.

Protagonista della serata sarà il Lovenis Coro da Camera, diretto dal maestro Massimo Carpegna, che accompagnerà il pubblico in un percorso musicale di alta qualità, unendo emozione, cultura e condivisione.

L'evento è promosso dall'Associazione delle Arti “Legami” in collaborazione con l'Associazione Amici del Carmo, con l'obiettivo di sostenere concretamente i lavori straordinari di manutenzione della Baita del Carmo.

L'ingresso è gratuito; durante la serata sarà possibile lasciare un'offerta libera, interamente destinata al progetto di recupero e valorizzazione della struttura. Un'occasione speciale per vivere la musica corale, sostenere il territorio e partecipare a un'iniziativa che unisce arte e solidarietà.