Cronaca | 29 dicembre 2025, 18:31

Alassio piange al scomparsa di Elda Lecchi: con il marito Osvaldo Revel aveva gestito l’hotel Sabrina

Domani 30 dicembre i suoi funerali

Alassio piange la scomparsa di Elda Lecchi, storica albergatrice della città. Si è spenta all’età di 78 anni, a pochi mesi dalla morte del marito Osvaldo Revel, scomparso lo scorso marzo all’età di 75 anni.

Elda lascia i figli Roberto e Veronica, la nuora Eva, l’adorata nipote Sveva, la sorella Ornella con Renzo, il fratello Giorgio con Antonella, la cara amica Isabella e i nipoti.

Per oltre quarant’anni ha gestito insieme al marito e alla famiglia l’hotel Sabrina, una struttura che ha fatto la storia dell’accoglienza alassina e che è stata chiusa alcuni anni fa, al termine di una lunga stagione di lavoro e soddisfazioni.

I funerali si svolgeranno domani, 30 dicembre alle 15, nella parrocchia di Santa Maria Immacolata dei Padri Cappuccini, ad Alassio.

Redazione

