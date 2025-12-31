 / Attualità

Attualità | 31 dicembre 2025, 09:00

Nicola Lagioia vince la Prima Sezione del Premio Letterario Lions

Lo scrittore premiato per la prefazione alla nuova edizione di Cristo si è fermato a Eboli. Cerimonia il 30 maggio 2026 al Polo del ’900 di Torino

La Prima Sezione della VII edizione del Premio Letterario Lions, dedicata alle migliori prefazioni pubblicate nell’ultimo anno, ha il suo vincitore. 

La Giuria – presieduta dal professor Mario Barenghi, docente all’Università degli Studi Milano-Bicocca, e composta da Loretta Marchi, Gianna Canni’, Antonella Cavallo, Fabio Barricalla, Giuseppe Monticone e Mario Rivera – ha annunciato l’esito della selezione.

A ottenere il riconoscimento è Nicola Lagioia, scrittore, conduttore radiofonico e direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino dal 2017 al 2023. Lagioia è stato premiato per la prefazione alla riedizione del celebre libro di Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli, pubblicato da Einaudi.

La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà il 30 maggio 2026 a Torino, presso la sede del Polo del ’900, partner del Premio Letterario Lions, luogo simbolico della cultura e della memoria civile.

Intanto resta aperta fino al 20 gennaio 2026 la partecipazione alle altre due sezioni del concorso, rivolte agli studenti dei licei e degli istituti superiori:

  • Seconda Sezione, dedicata alle prefazioni a un’opera di Natalia Ginzburg
  • Terza Sezione, riservata a lavori multimediali ispirati ai testi della stessa autrice

Un’edizione che conferma la volontà del Premio Lions di valorizzare non solo la scrittura, ma anche la capacità critica e interpretativa, premiando chi sa illuminare un’opera attraverso il delicato e fondamentale esercizio della prefazione.

Redazione

