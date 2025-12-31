Tradizioni di Capodanno, origine e storia di alcune usanze popolari

Per ogni festività esistono tradizioni e riti da rispettare, anche a Capodanno. In Italia queste usanze variano da regione a regione, vediamo dunque le principali, quelle condivise.

Brindisi

Non c’è modo migliore per celebrare l’arrivo dell’anno nuovo se con un brindisi, tradizione radicata in molte culture del mondo, che rappresenta un momento di condivisione, felicità e buon auspicio. I brindisi di capodanno hanno un significato simbolico profondo. Rappresentano l’apertura al futuro, l’accoglienza delle opportunità che il nuovo anno porta con sé e l’espressione di speranza e felicità per ciò che verrà. Sono anche un modo per festeggiare insieme ad amici e familiari, rafforzando i legami affettivi e creando ricordi preziosi.

Intimo color rosso

Per il cenone è d’obbligo un intimo color rosso, sia per i maschietti che per le femminucce, anche se solitamente sono solo queste ultime a rispettare la “regola”, magari abbinando il colore ad un intimo sexy. Sapete perché si fa? La tradizione risale agli antichi Romani, che indossavano il rosso come simbolo di sangue e guerra, per allontanare la paura. Oggi è diventato un auspicio di fortuna per il nuovo anno.

Le lenticchie

Le lenticchie a mezzanotte sono un “must” insieme al cotechino o allo zampone. Si dice che tali legumi portino denaro: più ne mangiate, più ne avrete! Il motivo è probabilmente da ricercare nella forma, che ricorda tante piccole monete.

Melagrane e Uva

Frutti che non devono mancare sulla tavola del cenone di Capodanno. Sembra che portino fortuna anche solo guardarli. In particolare c’è la tradizione di mangiare 12 chicchi d’uva, che ha origini spagnole, uno per ogni ritocco d’orologio.

Gettare cose vecchie

Con l’arrivo del nuovo anno, in segno di cambiamento (in meglio si spera!) è di proverbiale buon augurio, è usanza gettare le cose vecchie. Negli Stati Uniti, per evitare pericoli nelle strade causati da “oggetti cadenti dai balconi”, viene solitamente adibito uno spazio pubblico dove poter distruggere le chincaglierie… ma così si perde lo spirito trasgressivo del gesto!

Baciarsi sotto il vischio

A mezzanotte, come brindisi speciale, il bacio sotto il vischio con la persona amata vi porterà amore per tutto l’anno. Il vischio è una pianta benaugurante che dona prolificità sia materiale che spirituale.

Botti di Capodanno

I botti celebrano una fase di passaggio, la fine e l’inizio di un nuovo anno. Il fuoco brucia i residui cattivi dell’anno trascorso e rischiara il cammino dell’anno che viene; il rumore spaventa le forze e le energie negative allontanandole. Nel ‘600 questo rito veniva organizzato e vissuto nelle corti, poi con la diffusione della polvere da sparo è entrato anche nelle nostre case. Oggi rappresentano anche l’allegria per l’arrivo del nuovo anno.

Luoghi iconici

Tra i luoghi iconici del Capodanno, Times Square a New York, la spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, ma anche Roma in Italia, dove il Circo Massimo ospita il tradizionale Concerto di san Silvestro. A Dubai si svolge lo spettacolo di fuochi d’artificio più grande del mondo! 500 mila fuochi d’artificio esplosi da 400 posti diversi, perfettamente sincronizzati e con luci, forme e colori da restare estasiati! In Australia ogni anno, nel bel mezzo dell’estate, Sidney dà appuntamento a circa 2 milioni di persone. Un display enorme fa la sua apparizione sul Sydney Harbour Bridge, sullo sfondo della celeberrima Opera House: allo scoccare della mezzanotte inizia uno spettacolo pirotecnico che va avanti per circa 20 minuti e che illuminano la baia “a giorno”, lasciando poi spazio ad una notte di concerti in città e… sulle spiagge.