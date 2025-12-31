Varazze, chiude la storica edicola di Viale Nazioni Unite: per anni simbolo di Piazza Dante

Giornali, riviste, figurine e giochi per bambini e tante chiacchiere soprattutto di calcio il lunedì mattina dopo la Serie A.

Mancherà a Varazze e ai varazzini lo storico chiosco-edicola sulla passeggiata in Viale Nazioni Unite che si era spostata nel 2019 dalla sede di Piazza Dante per far posto ai nuovi giardini.

Renato Zunino oggi chiuderà per l'ultimo volto il chiosco dopo anni e anni di gestione per godersi una meritata pensione.

Dal 1928 la struttura rivendita di giornali dal sapore veramente antico era diventata una vera e propria istituzione.

"La sua lunga storia iniziata appunto negli anni venti su iniziativa di Ernesto Vallino ha conosciuto tutte le vicissitudini varazzine, compreso l’incendio applicatole dai fascisti per le idee socialiste del Vallino, quindi vari piccoli spostamenti, ma sempre nella zona di piazza Dante, nodo strategico a lato del ponte sul Teiro - avevano scritto da Ponente Varazzino nel 2019 - Allo spostamento del manufatto hanno assistito numerosi varazzini agé, più d’uno con rinnovati ricordi della lontana giovinezza, tra cui Angelo Franchi, ultimo proprietario dell’edicola, poi passata a Roberto Zunino, la cui famiglia ha svolto per lustri l’attività di distribuzione e vendita di giornali e riviste".

E sui social si stanno susseguendo i messaggi di chi ricorda le chiacchierate calcistiche con lo juventinissimo Roberto, l'amico piccione Orfeo salvato dal proprietario e le figurine comprate dai bambini. Poi c'è chi auspica che non venga demolita. È storia varazzina anche quella.