Albenga piange Eugenia Galizia: la storica presidente dell’associazione Tra le Torri aveva 85 anni

Si è spenta all’età di 85 anni Eugenia Galizia, storica presidente dell’associazione Tra le Torri di Albenga. Lascia Marinella, Veronica e Serena.

I funerali si sono svolti ieri, 30 dicembre, in forma riservata.

Ricordata da tutti come una persona solare, Eugenia Galizia aveva lasciato la presidenza dell’associazione Tra le Torri nel luglio 2015, dopo vent’anni di intenso e appassionato impegno. Figura discreta e concreta, ha incarnato per due decenni un modo di fare associazionismo fondato sul lavoro quotidiano, sul dialogo e su un profondo senso di responsabilità verso il centro storico della città.

Nel corso degli anni è riuscita a promuovere e realizzare interventi di grande valore culturale: il restauro della Dama del mistero di Palazzo Peloso Cepolla, quello dei due affreschi sulle facciate del condominio San Domenico raffiguranti Santa Margherita, San Guido e San Daniele, la rivalutazione della fontanella di piazza San Francesco con il posizionamento del gelsomino e la posa della statua di San Domenico. Opere e iniziative che raccontano una passione instancabile, coltivata giorno dopo giorno, senza clamore ma con risultati tangibili.

Dopo aver servito Albenga con continuità, misura e amore vero per la sua città, Eugenia Galizia si era defilata con la discrezione che ne ha sempre contraddistinto lo stile e l’impegno.