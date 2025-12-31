Addio a Vittorio Corrado: per molto tempo è stato il segretario dell’Associazione Vecchia Laigueglia

Lutto a Laigueglia per la scomparsa di Vittorio Corrado, che si è spento all’età di 89 anni.

Corrado era profondamente legato all’Associazione Vecchia Laigueglia, dove a ricoperto per molto tempo il ruolo di segretario. Per tutta la vita ha messo al centro la memoria storica del borgo e le tradizioni locali, promuovendone le attività culturali.

I funerali si svolgeranno questo pomeriggio (31 dicembre) alle 15 nella chiesa di San Matteo a Laigueglia. Dopo il rito religioso, la salma sarà tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero vecchio del paese.