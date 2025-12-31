In bilico sul ciglio di un burrone durante un fuoripista: 13enne salvato da poliziotto savonese

A Prato Nevoso un ragazzino di 13 anni è stato salvato da un poliziotto savonese dopo essere rimasto in bilico sul bordo di un precipizio di venti metri. Il giovane, originario di Arenzano, era scivolato mentre praticava il fuoripista sulla montagna Artesinera e un cumulo di neve ha fermato la caduta impedendo conseguenze peggiori.

L’allarme è stato dato da alcuni sciatori che hanno visto la scena dal basso. L’intervento del soccorso alpino avrebbe richiesto troppo tempo e così il sostituto commissario Raffaele Ambrosino, distaccato a Prato Nevoso dalla questura di Savona, insieme ai colleghi Francesco Allegro e Massimo Bo, è intervenuto direttamente. Il ragazzo, con i primi segni di ipotermia, è stato assicurato con un’imbragatura e calato in cordata lungo il precipizio fino a terra.

La zona della caduta è nota per essere pericolosa e non è la prima volta che si registrano incidenti. Fortunatamente il giovane è stato tratto in salvo senza conseguenze gravi.