 / Cronaca

Cronaca | 02 gennaio 2026, 12:18

Crans-Montana, il cordoglio della Regione per la scomparsa di Emanuele Galeppini: "Tragedia che colpisce profondamente la nostra comunità"

Il giovane genovese è tra le vittime del tragico incendio di un locale in Svizzera la notte di Capodanno

Crans-Montana, il cordoglio della Regione per la scomparsa di Emanuele Galeppini: &quot;Tragedia che colpisce profondamente la nostra comunità&quot;

CRANS - MONTANA, CORDOGLIO DEL PRESIDENTE BUCCI E DELLA REGIONE LIGURIA PER LA SCOMPARSA DI EMANUELE GALEPPINI: “TRAGEDIA CHE COLPISCE PROFONDAMENTE LA NOSTRA COMUNITÀ”

“La notizia della morte di Emanuele Galeppini, giovane genovese vittima della assurda tragedia di Crans-Montana, colpisce profondamente anche la nostra comunità. In questo momento di grande dolore, a nome della Regione Liguria esprimo il più sincero cordoglio e la più sentita vicinanza alla sua famiglia e agli amici che gli hanno voluto bene”. 

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci sulla scomparsa di Emanuele Galeppini, morto nella tragedia avvenuta nella località svizzera di Crans – Montana.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium