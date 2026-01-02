Crans-Montana, il cordoglio della Regione per la scomparsa di Emanuele Galeppini: "Tragedia che colpisce profondamente la nostra comunità"

CRANS - MONTANA, CORDOGLIO DEL PRESIDENTE BUCCI E DELLA REGIONE LIGURIA PER LA SCOMPARSA DI EMANUELE GALEPPINI: “TRAGEDIA CHE COLPISCE PROFONDAMENTE LA NOSTRA COMUNITÀ”

“La notizia della morte di Emanuele Galeppini, giovane genovese vittima della assurda tragedia di Crans-Montana, colpisce profondamente anche la nostra comunità. In questo momento di grande dolore, a nome della Regione Liguria esprimo il più sincero cordoglio e la più sentita vicinanza alla sua famiglia e agli amici che gli hanno voluto bene”.

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci sulla scomparsa di Emanuele Galeppini, morto nella tragedia avvenuta nella località svizzera di Crans – Montana.