Addio a Franco Angelo Caruso, ex assessore del Comune di Cairo

Si è spento all’età di 73 anni Franco Angelo Caruso, noto per essere stato ispettore dell’Asl, assessore del Comune di Cairo Montenotte all’Edilizia privata e consigliere provinciale del Partito Socialista.

I funerali si terranno venerdì 2 gennaio alle ore 10:00 nella chiesa San Lorenzo, per poi proseguire al tempio crematorio di Savona. Il rosario sarà recitato giovedì alle ore 17:30 nella stessa parrocchia.

La camera ardente sarà allestita nella cappella di San Rocco giovedì, con orari 10:00-12:00 e 14:00-17:00. Lascia la moglie Maria Grazia, la figlia Fabiola e la sorella Gina.