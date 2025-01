Traffico intenso sulla rete autostradale, iniziato il controesodo di Capodanno

Si prevede una giornata di traffico particolarmente intenso sulla rete autostradale ligure, con tempi di percorrenza in aumento su diverse tratte. Le previsioni, elaborate dal 1° Tronco di Autostrade per l’Italia, segnalano condizioni superiori o molto superiori alla media, con criticità maggiori in direzione di Genova, Savona e Serravalle.

Uno dei principali fattori che influenzeranno il traffico sono i numerosi cantieri in corso lungo le autostrade. In particolare, sulla A7 (Serravalle-Genova), A10 (Genova-Savona) e A12 (Genova-Sestri Levante), le opere in corso potrebbero rallentare notevolmente la viabilità. A queste difficoltà si aggiungono le condizioni meteorologiche che potrebbero peggiorare ulteriormente la situazione, con eventi non prevedibili che potrebbero creare disagi.

Gli orari più critici sono previsti nel pomeriggio, dalle 16 alle 19. Le tratte più congestionate saranno quelle in direzione del nodo genovese e verso la riviera ligure di ponente e levante, dove si concentrano i principali flussi di traffico.

Per chi deve mettersi in viaggio, Autostrade per l’Italia consiglia di consultare il sito ufficiale per aggiornamenti in tempo reale sui cantieri e sulle condizioni del traffico. È consigliabile pianificare le partenze in orari meno affollati per evitare ritardi significativi e per viaggiare in condizioni più serene. In particolare, evitare di partire durante le ore di punta aiuterà a ridurre il tempo di percorrenza.