Allarme a Magliolo per alcuni giovani di cui non si avevano più notizie, ritrovamento nella serata (FOTO)

Soccorsi mobilitati nella serata odierna nella zona del Colle del Melogno, nel territorio di Magliolo, per la ricerca di persone di cui si erano perse le tracce.

Secondo le prime informazioni, si è trattato di alcuni giovani di origine tedesca, partiti a bordo di un fuoristrada e risultati irreperibili per diverse ore.

Le operazioni di ricerca sono state coordinate dai Vigili del fuoco, che hanno allestito il campo base in località Din dove era presente l'UCL (l'unità di comando locale per coordinare le ricerche), ai quali si sono affiancate diverse squadre di volontari della Protezione Civile provenienti da varie zone della provincia. Sul posto anche i militi dell’emergenza sanitaria e i carabinieri.

Fortunatamente la vicenda si è conclusa con un esito positivo: i giovani sono stati ritrovati.