Albenga celebra la Festa della Bandiera

Il 7 gennaio dalle ore 10,30 in piazza San Michele

Albenga celebra la Festa della Bandiera

Si svolgerà mercoledì 7 gennaio, a partire dalle ore 10.30 in piazza San Michele, la Festa della Bandiera, promossa dalla Città di Albenga – Medaglia d’Oro al Valore Civile.

La cerimonia si aprirà con i saluti delle autorità cittadine, seguiti dalla lettura di brani da parte di una rappresentanza di alunni delle scuole cittadine, a testimonianza del valore educativo e civico della ricorrenza.

Alle ore 11.00 è prevista l’orazione ufficiale del Direttore Generale di Anci Liguria, Pierluigi Vinai.

A seguire, alle ore 11.15, si terrà la benedizione della Bandiera della Città di Albenga da parte di S.E. Mons. Guglielmo Borghetti, Vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia, e il posizionamento della bandiera sulla Torre Malasemenza, a cura dei Vigili del Fuoco di Albenga. La cerimonia si concluderà alle ore 11.30.

