Auto si schianta in via Sanda a Celle, il Sindaco: "Acquistato un telelaser per scoraggiare comportamenti pericolosi e aumentare la sicurezza"

"In merito all’incidente avvenuto questa notte in via Sanda, dove un’auto ha terminato la propria corsa contro un palo della luce — fortunatamente senza coinvolgere abitazioni né causare conseguenze gravi per gli occupanti o per terzi — riteniamo doveroso intervenire sul tema della sicurezza stradale".

A dirlo il Sindaco di Celle Marco Beltrame dopo questa notte poco prima delle 3.00 il mezzo che procedeva a grande velocità sulla Sp22 si è schiantato sul guardrail e contro un palo. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Però alcuni detriti sono finiti nel vicino terrazzo di un'abitazione e contro il muro rompendo anche i vetri di una finestra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

"La problematica dell’eccessiva velocità ci è stata segnalata in tutte le frazioni del paese. Per questo motivo abbiamo deciso di procedere all’acquisto di un telelaser, spesa già finanziata con precedente variazione di bilancio, che verrà utilizzato su tutto il territorio comunale con l’obiettivo di scoraggiare comportamenti pericolosi e aumentare la sicurezza - prosegue il primo cittadino cellese - L’utilizzo del telelaser è regolamentato da prescrizioni precise: spazi, distanze e modalità operative devono rispettare rigorosamente la normativa vigente. L’applicazione avverrà quindi nel pieno rispetto della legge, confidando che lo strumento possa comunque svolgere un’importante funzione deterrente. L’installazione di dossi o altri dissuasori fisici non è più possibile; possiamo imporre limiti di velocità, ma non è semplice garantirne il rispetto senza adeguati strumenti di controllo".

"Per quanto riguarda nello specifico via Sanda, continueremo a sollecitare la Provincia affinché, dopo i numerosi sopralluoghi effettuati, si passi finalmente ai fatti: il pericoloso avvallamento presente venga rimosso e si individui una soluzione concreta per la realizzazione di un percorso pedonale sicuro" conclude Beltrame.