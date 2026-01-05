Stella, cinghiale ferito sulla provinciale 334: intervengono vigili del fuoco e carabinieri

Momenti di concitazione nella tarda serata di ieri a Stella, in via Vetriera, lungo la provinciale 334, dove un cinghiale di grandi dimensioni, ferito e fermo in mezzo alla carreggiata, ha rappresentato un serio pericolo per la circolazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per garantire la sicurezza degli automobilisti e regolare il traffico. Attivato anche il servizio di salvaguardia della fauna selvatica per valutare le condizioni dell’animale e procedere al recupero.

L’episodio evidenzia ancora una volta i pericoli legati alla crescente presenza di fauna selvatica lungo le strade.