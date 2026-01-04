 / Cronaca

Cronaca | 04 gennaio 2026, 10:23

Albenga, la città piange la scomparsa dell’assicuratore Paolo Cardone

I funerali si terranno lunedì 5 gennaio alle ore 15 nella Parrocchia del Sacro Cuore di Albenga

Una città in lutto per la morte di Paolo Cardone, 56 anni, assicuratore molto conosciuto e stimato, colpito da una grave malattia.

Nativo di Casanova Lerrone, Cardone era una persona affabile e solare, che amava le passeggiate. Molto conosciuto e stimato, lavorava per l’agenzia Unipol.

Cardone lascia la moglie Paola, i figli Enrico e Victoria con Valerio, la sorella Fulvia con Sandro, la nipote Silvia con Diego, le nipoti Camilla e Beatrice, la suocera Gianna e il cognato Enrico.

I funerali si terranno lunedì 5 gennaio alle ore 15 nella Parrocchia del Sacro Cuore di Albenga, dove domenica 4 gennaio alle ore 18 verrà recitato il Rosario.

