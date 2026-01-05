Auto si schianta contro il guardrail a Celle Ligure, due giovani coinvolti

Paura nella notte a Celle Ligure, dove un incidente stradale si è verificato intorno alle 2.53 in via Sanda, all’altezza del civico 105. A rimanere coinvolti due giovani a bordo di un’auto di colore blu, presumibilmente una Ford.

Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo ha perso il controllo schiantandosi contro il guardrail situato nei pressi di un condominio. L’impatto è stato violento: le barriere di protezione sono state completamente distrutte e un palo dell’illuminazione pubblica è rimasto visibilmente inclinato.

Alcuni tubi del guardrail, divelti dall’urto, sono stati scagliati contro la veranda di un appartamento dello stesso stabile e contro il muro del palazzo adiacente, provocando danni ingenti alle strutture, ma senza coinvolgere altre persone.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, e i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza del tratto stradale.

Nonostante la gravità dell’accaduto e i danni materiali, i due giovani occupanti dell’auto non avrebbero riportato ferite gravi.